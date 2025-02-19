Центр для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера откроют в Петербурге

На текущий момент в городе и Северо-Западном регионе более 12 тыс. человек, страдающих болезнями Альцгеймера, Паркинсона, Вильсона. Из них более 6 тыс. имеют прогрессирующие когнитивные нарушения, приводящие к деменции.
Отметим, что в мегаполисе имеются сложности с диагностикой подобных заболеваний, подобрать адекватную лекарственную терапию бывает очень тяжело. Центр должен решить накопившиеся проблемы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2024 года услуги частной скорой помощи в Петербурге подорожали на 7−8%, что ниже уровня инфляции. Это связано с выходом новых игроков, которые для завоевания доли были вынуждены сдерживать цены.