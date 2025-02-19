Центр для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера откроют в Петербурге

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2024 года услуги частной скорой помощи в Петербурге подорожали на 7−8%, что ниже уровня инфляции. Это связано с выходом новых игроков, которые для завоевания доли были вынуждены сдерживать цены.