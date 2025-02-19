Иркутск и Ялта договорились о межмуниципальном сотрудничестве. Оно позволит обмениваться опытом и реализовывать важные для городов проекты. Планируется обмен делегациями, а также развитие взаимодействия в таких сферах, как образование, социальная защита, охрана окружающей среды, культура, спорт, молодежная политика, туризм и другие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
— Важно, когда муниципальные образования развивают горизонтальные связи. Дружеские взаимоотношения позволяют решать множество вопросов. В текущей ситуации нам всем надо объединяться, поддерживать друг друга, обмениваться опытом. Нам есть чем поделиться с партнерами и что у них перенять. Убежден, что это будет полезно для обеих сторон, — сказал Руслан Болотов.
Мэр Иркутска Руслан Болотов поблагодарил главу Ялты Янину Павленко за активное содействие в укреплении связей между городами. А ее первый зам отметил уникальность Иркутска и его жителей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за пять лет в областном центре отремонтировали около 120 километров дорог.