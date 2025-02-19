В Таврическом дворце, где прощались с Анатолием Собчаком, собрались тысячи людей — петербуржцы, его соратники, единомышленники из разных регионов России и других стран.
«За Анатолием Собчаком стояла эпоха. Время исторических перемен выдвинуло его в число самых известных политиков России», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Анатолий Собчак сыграл важную роль в становлении демократических институтов страны, был выдающимся юристом, блестящим оратором и принципиальным лидером. Именно при его руководстве Санкт-Петербург вернул себе историческое имя, а также стал центром экономических преобразований и международного сотрудничества, добавил глава города.
«Анатолий Собчак собрал сильнейшую команду — руководителей и профессионалов высочайшего уровня, которые служат России и сегодня», — подчеркнул Александр Беглов.
Многие идеи и инициативы Анатолия Собчака были реализованы уже после его ухода. По словам губернатора, под руководством Президента Владимира Путина Россия «вернула победный дух и возродилась как великая держава — с сильной экономикой и социальной системой».
Петербург продолжает дело Анатолия Собчака, развиваясь как современный мегаполис XXI века. «Наш город помнит Анатолия Александровича Собчака и продолжает его дело», — заявил губернатор.
Сегодня память о первом мэре Санкт-Петербурга сохраняется в монументах, научных трудах и вехах развития города, которым он посвятил свою жизнь.