В Санкт-Петербурге почтили память Анатолия Собчака

Анатолий Собчак сыграл важную роль в становлении демократических институтов страны, был выдающимся юристом, блестящим оратором и принципиальным лидером. Именно при его руководстве Санкт-Петербург вернул себе историческое имя, а также стал центром экономических преобразований и международного сотрудничества, добавил глава города.