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Искусственные укрытия для нерп начали строить на Ладоге из-за аномально теплой зимы

Специалисты из Северной столицы готовятся к новому сезону реабилитации тюленей.

Источник: Nerpa SPb — Telegram

Искусственные укрытия для самок кольчатой нерпы начали строить на Ладожском озере и Финском заливе. Решение приняли из-за аномально теплой зимы и стремительно тающего льда. Конструкции позволят животным адаптироваться к новым условиям. К работе приступили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Уникальный опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы лег в основу создания реабилитационных центров для морских млекопитающих в России. В январе наступившего 2025 года разработку основных принципов концепции их создания завершили. Вклад специалистов поможет Росприроднадзору начать подготовку к созданию подобных учреждений по всей России, — отметил губернатор Александр Беглов.

К слову, в прошлом году Фонд друзей балтийской нерпы отметил свой 10-летний юбилей. За это время его сотрудникам удалось спасти более 150 нерп и тюленей.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о восьмилетней овчарке по кличке Цезарь, которую с почестями проводили на пенсию. Служебная собака помогла отыскать 11 взрывчаток.

флора и фауна