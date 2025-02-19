Искусственные укрытия для нерп начали строить на Ладоге из-за аномально теплой зимы

Искусственные укрытия для самок кольчатой нерпы начали строить на Ладожском озере и Финском заливе. Решение приняли из-за аномально теплой зимы и стремительно тающего льда. Конструкции позволят животным адаптироваться к новым условиям. К работе приступили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.