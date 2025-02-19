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Логотип «Славянского базара в Витебске» изменился в 2025 году

«Славянский базар в Витебске» изменил свой логотип василек.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будет выглядеть измененный логотип «Славянского базара в Витебске 2025», сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы обратили внимание, что традиционный символ фестиваля — логотип василек каждый год наполняют новыми идеями и веяниями. В 2025 году логотип «Славянского базара» так же изменился, став полупрозрачным и словно пропитанным «магией сценического света».

— Динамика графики символизирует искру сильной импрессии, искреннего всплеска эмоций от праздника. Фиолетово-синие оттенки и световые элементы создают атмосферу сияющего творческого настроения, — объяснили в пресс-службе.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о роли артиста Овсянникова при становлении Купаловского театра.

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