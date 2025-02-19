Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Клишас опроверг сообщения о вызове на допрос экс-губернатора Ростовской области

Сенатор Клишас: Совфед не получал никаких запросов в отношении Василия Голубева.
Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас опроверг сообщения о том, что сенатора и экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос. Об этом он написал в официальном telegram-канале.

Клишас также отметил, что не соответствуют действительности и сообщения о том, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности.

— Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В. Ю. Он работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это (сообщения об этом — прим. ред.) недобросовестное манипулирование, — прокомментировал Андрей Клишас.

Напомним, Василий Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 года. В ноябре 2024 года он ушел в отставку, а позже стал сенатором Совета Федерации от законодательного собрания Донского региона.