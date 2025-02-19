Сенатор Клишас опроверг сообщения о вызове на допрос экс-губернатора Ростовской области

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас опроверг сообщения о том, что сенатора и экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос. Об этом он написал в официальном telegram-канале.
Клишас также отметил, что не соответствуют действительности и сообщения о том, что Генпрокуратура обращалась в Совфед с представлением о лишении сенатора неприкосновенности.
— Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В. Ю. Он работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это (сообщения об этом — прим. ред.) недобросовестное манипулирование, — прокомментировал Андрей Клишас.
Напомним, Василий Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 года. В ноябре 2024 года он ушел в отставку, а позже стал сенатором Совета Федерации от законодательного собрания Донского региона.