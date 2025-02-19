Сенатор Клишас опроверг сообщения о вызове на допрос экс-губернатора Ростовской области

— Генпрокуратура не обращалась, а Совфед не получал никаких запросов в отношении сенатора Голубева В. Ю. Он работает по своему графику, ни на какие опросы/допросы его никто не приглашал. Все это (сообщения об этом — прим. ред.) недобросовестное манипулирование, — прокомментировал Андрей Клишас.