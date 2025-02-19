Новосибирский ученый-физик Олег Кабов выступил в суде с последним словом

В судебных прениях сторон гособвинитель запросил для физика семь лет колонии общего режима, штраф в размере его зарплаты за три года с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством научных проектов, на три года. Ученый полностью отрицает инкриминируемое ему преступление. Он считает, что проведенная по делу научно-техническая экспертиза, которая легла в основу обвинения, свелась лишь к выявлению несоответствия ГОСТам при оформлении отчетности.