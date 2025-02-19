В Башкирии приостановили действие 632 тысяч сим-карт

632 тысячи телефонных номеров на территории Башкирии в 2024 году не прошли проверку, рассказали «Башинформу» в Роскомнадзоре. Из-за отсутствия корректных данных о владельцах действие этих сим-карт было приостановлено, а договоры с абонентами расторгнуты.