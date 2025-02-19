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В Башкирии приостановили действие 632 тысяч сим-карт

632 тысячи телефонных номеров на территории Башкирии в 2024 году не прошли проверку, рассказали «Башинформу» в Роскомнадзоре. Из-за отсутствия корректных данных о владельцах действие этих сим-карт было приостановлено, а договоры с абонентами расторгнуты.

Источник: Башинформ

Как отметили в ведомстве, сегодня владельцами около 25 млн «симок» в России являются иностранные граждане, что составляет 7,6% от общей базы страны.

«В случае выявления нарушений по достоверности сведений об абонентах операторы обязаны исправить их: внести корректные данные. Если актуальные сведения не предоставлены, такие сим-карты должны быть заблокированы и договоры по ним необходимо расторгнуть», — подчеркнули в пресс-службе РКН.

Напомним, с 1 января в РФ действует новый порядок регулирования оборота SIM-карт. Теперь для заключения договора услуг мобильной связи иностранцам или людям без гражданства необходимо подтверждать свою личность на Госуслугах и в единой биометрической системе.

Изменения коснулись и ограничений количества выдаваемых иностранцам сим-карт. На одного человека можно оформить не более 10 штук.

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