В Башкирии приостановили действие 632 тысяч сим-карт

Как отметили в ведомстве, сегодня владельцами около 25 млн «симок» в России являются иностранные граждане, что составляет 7,6% от общей базы страны.
«В случае выявления нарушений по достоверности сведений об абонентах операторы обязаны исправить их: внести корректные данные. Если актуальные сведения не предоставлены, такие сим-карты должны быть заблокированы и договоры по ним необходимо расторгнуть», — подчеркнули в пресс-службе РКН.
Напомним, с 1 января в РФ действует новый порядок регулирования оборота SIM-карт. Теперь для заключения договора услуг мобильной связи иностранцам или людям без гражданства необходимо подтверждать свою личность на Госуслугах и в единой биометрической системе.
Изменения коснулись и ограничений количества выдаваемых иностранцам сим-карт. На одного человека можно оформить не более 10 штук.