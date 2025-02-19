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МАРТ: более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года

МАРТ рассказал о поступающих на Wildberries жалобах белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве антимонопольного развития и торговли рассказали о жалобах белорусов, поступающих на популярный маркетплейс Wildberries.

Так, в ведомстве сказали, что МАРТ и исполкомы получают жалобы на работу данной интернет-площадки. Например, в 2022-м на Wildberries в Беларуси поступило примерно 1500 жалоб от белорусов. В течение 2023-го было зарегистрировано 2000 обращений от граждан, а в 2024-м — уже 1000 таких жалоб.

— По состоянию на сегодняшний день поступило уже более 100 такого рода обращений граждан, — прокомментировали в пресс-службе.

При этом в МАРТ отметили, что зачастую только после вмешательства госорганов решаются потребительские проблемы, связанные с Wildberries, которые порой длятся месяцами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина.

И мы писали, что учредитель Wildberries Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.

Еще логотип «Славянского базара в Витебске» изменен в 2025 году.