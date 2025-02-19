МАРТ: более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года

Так, в ведомстве сказали, что МАРТ и исполкомы получают жалобы на работу данной интернет-площадки. Например, в 2022-м на Wildberries в Беларуси поступило примерно 1500 жалоб от белорусов. В течение 2023-го было зарегистрировано 2000 обращений от граждан, а в 2024-м — уже 1000 таких жалоб.