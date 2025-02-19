МАРТ: более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года

В Министерстве антимонопольного развития и торговли рассказали о жалобах белорусов, поступающих на популярный маркетплейс Wildberries.
Так, в ведомстве сказали, что МАРТ и исполкомы получают жалобы на работу данной интернет-площадки. Например, в 2022-м на Wildberries в Беларуси поступило примерно 1500 жалоб от белорусов. В течение 2023-го было зарегистрировано 2000 обращений от граждан, а в 2024-м — уже 1000 таких жалоб.
— По состоянию на сегодняшний день поступило уже более 100 такого рода обращений граждан, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом в МАРТ отметили, что зачастую только после вмешательства госорганов решаются потребительские проблемы, связанные с Wildberries, которые порой длятся месяцами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из Совмина.
И мы писали, что учредитель Wildberries Татьяна Ким приехала на совещание к Александру Лукашенко в Беларусь.
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