Все дома в Ростове-на-Дону подключили к отоплению

В Ростове-на-Дону все дома, где ранее было снижено тепло, полностью подключили к отоплению. Об этом днем 19 февраля сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».
— На данный момент со стороны РТС все потребители получают тепло в полном объеме, — подчеркнули в компании.
Ростовчанам, у которых еще прохладно в квартирах, порекомендовали обратиться в свои управляющие компании для регулировки внутридомовой системы теплоснабжения.
Напомним, ранее в течение нескольких дней в разных районах Ростова-на-Дону происходили порывы на коммуникациях. Из-за этого местные жители некоторое время вынуждены были находиться в помещениях со сниженными параметрами отопления.