Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все дома в Ростове-на-Дону подключили к отоплению

В Ростове отчитались о полном восстановлении отопления после порывов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону все дома, где ранее было снижено тепло, полностью подключили к отоплению. Об этом днем 19 февраля сообщили в пресс-службе ООО «Ростовские тепловые сети».

— На данный момент со стороны РТС все потребители получают тепло в полном объеме, — подчеркнули в компании.

Ростовчанам, у которых еще прохладно в квартирах, порекомендовали обратиться в свои управляющие компании для регулировки внутридомовой системы теплоснабжения.

Напомним, ранее в течение нескольких дней в разных районах Ростова-на-Дону происходили порывы на коммуникациях. Из-за этого местные жители некоторое время вынуждены были находиться в помещениях со сниженными параметрами отопления.