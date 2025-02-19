«Снег топится»: Елена Дятлова рассказала о борьбе с «зимней скользкостью»

«Нам нужно бороться с зимней скользкостью, — заключила Дятлова. — Когда у нас топится снег, это как раз мы убираем зимнюю скользкость. Понятно, что именно сегодня мы будем убирать с тротуаров то, что подтаяло. Мы понимаем, что никаких дворников нам не хватит для содержания улично-дорожной сети и тротуаров, поэтому тот курс, который мы взяли на приобретение техники и малой механизации, правильный».