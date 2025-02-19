Где в Воронеже можно получить льготные лекарства?

Министерство здравоохранения Воронежской области опубликовало список аптек в Воронеже, где можно получить льготные лекарства.
- 15 аптечный пункт: Воронеж, Ростовская, д. 43 (Аптека в поликлинике № 19 ВГКП № 18);
- 14 аптечный пункт: Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 73 (Аптека в областном психоневрологическом диспансере);
- 5 аптечный пункт: Воронеж, ул. Летчика Филиппова, д. 1 (Аптека в корпусе № 5 ВГКП № 4);
- 16 аптечный пункт: Воронеж, ул. Туполева, д. 50 (Аптека напротив поликлиники № 14 ВГП № 16);
- З аптечный пункт: Воронеж, Московский проспект, 151 (Аптека в ВОКБ № 1);
- 10 аптека: Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 35 (Аптека в ВОКБ № 2);
- 12 аптечный пункт: Воронеж, ул. Таранченко, д. 42 (Аптека в корпусе № 3 ВГКП № 1);
- 19 аптечный пункт: Воронеж, пер. Санаторный, д. 10 (Аптека в ВГБ № 4);
- 13 аптека: Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1 (Аптека в ВГКП № 7);
- 9 аптека: Воронеж, ул. Кольцовская, 17 (Отдельно стоящее здание, не связанное с медучреждением);
- 2 аптека: Воронеж, ул. Лизюкова, д. 24 (Аптека в ВГКП № 4);
- 11 аптечный пункт: Воронеж, ул. К. Маркса, 82 (Аптека поликлинике № 2 ВОКБ № 2);
- 58 аптечный пункт: Воронеж, ул. Арзамасская, 4 (Аптека в ВГП № 16).
Уточнить информацию по льготному лекарственному обеспечению можно по номеру «горячей линии»: 212−64−39.
Полный список аптек в населенных пунктах региона можно найти по ссылке.