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Где в Воронеже можно получить льготные лекарства?

Список адресов — в нашем материале.

Источник: Reuters

Министерство здравоохранения Воронежской области опубликовало список аптек в Воронеже, где можно получить льготные лекарства.

  • 15 аптечный пункт: Воронеж, Ростовская, д. 43 (Аптека в поликлинике № 19 ВГКП № 18);
  • 14 аптечный пункт: Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 73 (Аптека в областном психоневрологическом диспансере);
  • 5 аптечный пункт: Воронеж, ул. Летчика Филиппова, д. 1 (Аптека в корпусе № 5 ВГКП № 4);
  • 16 аптечный пункт: Воронеж, ул. Туполева, д. 50 (Аптека напротив поликлиники № 14 ВГП № 16);
  • З аптечный пункт: Воронеж, Московский проспект, 151 (Аптека в ВОКБ № 1);
  • 10 аптека: Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 35 (Аптека в ВОКБ № 2);
  • 12 аптечный пункт: Воронеж, ул. Таранченко, д. 42 (Аптека в корпусе № 3 ВГКП № 1);
  • 19 аптечный пункт: Воронеж, пер. Санаторный, д. 10 (Аптека в ВГБ № 4);
  • 13 аптека: Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1 (Аптека в ВГКП № 7);
  • 9 аптека: Воронеж, ул. Кольцовская, 17 (Отдельно стоящее здание, не связанное с медучреждением);
  • 2 аптека: Воронеж, ул. Лизюкова, д. 24 (Аптека в ВГКП № 4);
  • 11 аптечный пункт: Воронеж, ул. К. Маркса, 82 (Аптека поликлинике № 2 ВОКБ № 2);
  • 58 аптечный пункт: Воронеж, ул. Арзамасская, 4 (Аптека в ВГП № 16).

Уточнить информацию по льготному лекарственному обеспечению можно по номеру «горячей линии»: 212−64−39.

Полный список аптек в населенных пунктах региона можно найти по ссылке.

медицина