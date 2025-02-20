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Кроссворд на 20 февраля 2025

В день рождения Курта Кобейна, 20 февраля, предлагаем вспомнить эпоху гранжа и вклад группы «Нирвана» в мировую музыкальную культуру. Проверьте свои знания о жизни и творчестве этого культового музыканта, разгадывая наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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