Кроссворд на 20 февраля 2025

В день рождения Курта Кобейна, 20 февраля, предлагаем вспомнить эпоху гранжа и вклад группы «Нирвана» в мировую музыкальную культуру. Проверьте свои знания о жизни и творчестве этого культового музыканта, разгадывая наш кроссворд.