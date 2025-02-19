Прожившие более 50 лет в браке супруги из Ленобласти получат выплату

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что прожившие более 50 лет в браке супруги из Ленинградской области получат единовременную выплату. Чтобы получить денежный подарок к юбилею совместной жизни, нужно подать заявление и пакет документов не позднее трех лет со дня знаменательной даты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.
— Выплата полагается гражданам России, которые имеют место жительства на территории 47-го региона. Но также предусмотрена в случае, если один из супругов проживает в Ленобласти, а второй — в Петербурге, — говорится в сообщении.
Так, за 50 лет брака пары получат 50 тысяч рублей, за 60 лет — 60 тысяч рублей, за 70 лет — 70 тысяч рублей, за 75 лет — 75 тысяч рублей. К слову, выплата предоставляется без критерия нуждаемости.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» показала романтическую фотосессию, кадрами которой поделилась жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Пара состоит в браке вот уже 23 года.