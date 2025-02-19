Прожившие более 50 лет в браке супруги из Ленобласти получат выплату

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что прожившие более 50 лет в браке супруги из Ленинградской области получат единовременную выплату. Чтобы получить денежный подарок к юбилею совместной жизни, нужно подать заявление и пакет документов не позднее трех лет со дня знаменательной даты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.