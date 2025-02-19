Авиарейсы из Перми до Махачкалы и Минеральных Вод задерживаются

В Пермском аэропорту «Большое Савино» стоят задержки вылетов из Перми до Махачкалы и Минеральных Вод. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
В Махачкалу вылететь самолет должен был 19 февраля в 6.15, однако после время изменилась и регистрация на рейс началась только в 7.00.
Вылет из Перми в Минеральные Воды планировался на 14.30. Теперь, в соответствии с графиком онлайн-табло посадка состоится в 16.40.
Ранее «Комсомолка» писала, что рейс из Перми в Сочи 18 февраля задержали на пять часов.