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Авиарейсы из Перми до Махачкалы и Минеральных Вод задерживаются

Из Перми задерживаются авиарейсы на несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском аэропорту «Большое Савино» стоят задержки вылетов из Перми до Махачкалы и Минеральных Вод. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

В Махачкалу вылететь самолет должен был 19 февраля в 6.15, однако после время изменилась и регистрация на рейс началась только в 7.00.

Вылет из Перми в Минеральные Воды планировался на 14.30. Теперь, в соответствии с графиком онлайн-табло посадка состоится в 16.40.

Ранее «Комсомолка» писала, что рейс из Перми в Сочи 18 февраля задержали на пять часов.