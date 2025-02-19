В Омской области ввели карантин из-за опасной инфекции, вызывающей опухоли

Добавим, по данным регионального Управления Россельхознадзора, лейкоз КРС — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота, которая сначала протекает бессимптомно, а затем проявляется лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Лейкоз КРС входит в число особо опасных болезней животных. Его разносят не только сами животные, но и кровососущие насекомые. Болезнь истощает иммунитет животного, что в итоге ведет к его гибели.