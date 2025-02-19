В Омской области ввели карантин из-за опасной инфекции, вызывающей опухоли

Согласно подготовленному приказу о карантине, ограничительные мероприятия вводят на неопределенный срок — до принятия решения об их отмене. На время карантина на территории эпизоотического очага, резервации и населенного пункта будет действовать ряд запретов, чтобы не допустить распространения инфекции.
В том числе, нельзя будет ввозить и вывозить восприимчивых животных, кроме вывоза на убой; запрещены посещение территории посторонними, совместное доение животных, сбор молока в общую емкость, также вводятся некоторые другие запреты.
Добавим, по данным регионального Управления Россельхознадзора, лейкоз КРС — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота, которая сначала протекает бессимптомно, а затем проявляется лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Лейкоз КРС входит в число особо опасных болезней животных. Его разносят не только сами животные, но и кровососущие насекомые. Болезнь истощает иммунитет животного, что в итоге ведет к его гибели.