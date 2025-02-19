Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ввели карантин из-за опасной инфекции, вызывающей опухоли

Как стало известно СуперОмску, в Большереченском районе Омской области обнаружили опасную инфекцию, вызывающую опухоли лейкоз крупного рогатого скота. Вирус выявили в феврале на животноводческой ферме в нескольких километрах от деревни Ботвино.

Согласно подготовленному приказу о карантине, ограничительные мероприятия вводят на неопределенный срок — до принятия решения об их отмене. На время карантина на территории эпизоотического очага, резервации и населенного пункта будет действовать ряд запретов, чтобы не допустить распространения инфекции.

В том числе, нельзя будет ввозить и вывозить восприимчивых животных, кроме вывоза на убой; запрещены посещение территории посторонними, совместное доение животных, сбор молока в общую емкость, также вводятся некоторые другие запреты.

Добавим, по данным регионального Управления Россельхознадзора, лейкоз КРС — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота, которая сначала протекает бессимптомно, а затем проявляется лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Лейкоз КРС входит в число особо опасных болезней животных. Его разносят не только сами животные, но и кровососущие насекомые. Болезнь истощает иммунитет животного, что в итоге ведет к его гибели.

здоровье