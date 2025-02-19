31 остановочная жд-платформа в Новосибирской области получила новые названия

Так, остановочный пункт 65 км на участке Инская — Среднесибирская был переименован в Святой источник — по названию родника, который находится в трёх километрах от посёлка Ложок в Искитимском районе. А остановочному пункту 141 км на участке Тогучин — Проектная присвоили название Изылы, как у расположенного рядом населённого пункта.