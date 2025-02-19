31 остановочная жд-платформа в Новосибирской области получила новые названия

31 остановочный пункт на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области получил новые названия. Об этом в среду, 19 февраля сообщает пресс-служба магистрали.
Вместо цифровых обозначений километра, на котором они расположены, теперт на табличках указаны наименования, выбранные с учётом топонимов или других находящихся вблизи объектов.
Так, остановочный пункт 65 км на участке Инская — Среднесибирская был переименован в Святой источник — по названию родника, который находится в трёх километрах от посёлка Ложок в Искитимском районе. А остановочному пункту 141 км на участке Тогучин — Проектная присвоили название Изылы, как у расположенного рядом населённого пункта.
Все названия были согласованы с местными органами власти. Сейчас пригородная компания вносит все необходимые изменения в расписание. Для удобства пассажиров в процессе переименования в электричках будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.