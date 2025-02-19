В Осиповичах восстановлено водоснабжение после прорыва трубопровода

В Осиповичском райисполкоме состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассмотрели вопросы устранения прорыва в кратчайшие сроки, организацию бесперебойного снабжения населения питьевой водой и подвоз технической воды организациям по необходимости. Были приняты все необходимые решения для оперативного восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения и функционирования объектов экономики. «Для обеспечения населения работали пять автоцистерн с питьевой водой, в том числе две цистерны МЧС для технических нужд. Произведена СМС-рассылка, которая оповестила более 20 тыс. абонентов», — рассказал Игорь Ходанович.