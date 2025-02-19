Все школы Ростовской области запланировали перевести на одну смену к 2030 году

Все школы Ростовской области планируют перевести на односменный режим работы к 2030 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
По словам чиновника, для решения поставленной задачи в течение шести лет необходимо построить 46 школ. С появлением новых образовательных учреждений собираются открыть еще 30 тысяч мест для учащихся.
— Это амбициозная и серьезная задача, — отметил Игорь Гуськов.
Сейчас в одну смену школы работают в 24 территориях Дона, еще в 31 территории детей продолжают учить в вторую смену.
С 2019 по 2024 годы в Ростовской области ввели 39 школьных объектов, а также создали почти 24 тысячи дополнительных мест.