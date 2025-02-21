Ответы на кроссворд на 20 февраля 2025: интересные факты про Курта Кобейна

Курт Кобейн, известный своей страстью к гитарам Fender, стал автором идеи создания модели Fender Jag-Stang. Он стремился объединить лучшие черты двух гитар — Jaguar и Mustang, для чего разрезал их фотографии и совместил. Кобейн обсудил свою концепцию с инженером Ларри Бруксу в мастерской Fender, что привело к созданию двух левосторонних прототипов. Один из них музыкант успел опробовать на концертах в Европе в начале 1994 года. После его трагической смерти Кортни Лав подарила этот инструмент гитаристу R.E.M. Питеру Баку. С 1995 года Fender Jag-Stang стал производиться серийно.