Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ответы на кроссворд на 20 февраля 2025: интересные факты про Курта Кобейна

Публикуем ответы на вопросы онлайн-кроссворда от 20 февраля 2025 года, который был посвящен дню рождения Курта Кобейна. Проверьте, насколько хорошо вы помните биографию знаменитого рок-музыканта.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

По горизонтали:

  1. Парк.

На берегу реки Уишки в Абердине расположен Мемориальный парк Курта Кобейна, посвященный жизни и творчеству фронтмена группы «Нирвана». В парке можно найти мемориальную доску, несколько граффити, а также гранитную стелу с цитатами музыканта.

  1. Грол.

Базз Осборн порекомендовал группе «Нирвана» 21-летнего Дэйва Грола из Виргинии в качестве нового барабанщика. После нескольких репетиций Курт Кобейн и Крист Новоселич пришли к выводу, что энергичная манера игры Грола идеально вписывается в звучание группы. Всего через несколько недель после начала репетиций Грол дебютировал на сцене с «Нирваной» в Олимпии, после чего группа отправилась в тур по Европе.

  1. Рисование.

С раннего детства Курт Кобейн демонстрировал художественные способности. В возрасте пяти лет он уже умело срисовывал персонажей Микки Мауса и Плуто, а с бабушкой Айрис они вместе вырезали репродукции Нормана Роквелла на шляпках грибов. К десяти годам Курт начал рисовать автомобили, грузовики и гитары. В старшей школе он увлекся рисованием комиксов, создавая автобиографические истории о вымышленных персонажах. К концу восьмидесятых годов он стал все чаще экспериментировать с объемными композициями, отходя от плоских изображений.

  1. Сиэтл.

Сиэтл стал символом музыкального движения гранж, неразрывно связанного с именем Курта Кобейна и его группой «Нирвана». Этот стиль, получивший название «саунд Сиэтла», стал популярным, благодаря активному освещению местной сцены в прессе и в кинофильмах, таких как «Одиночки» Кэмерона Кроу. После успеха «Нирваны» на международной арене появились и другие сиэтлские группы, которые составили «большую четверку гранжа»: Alice in Chains, Pearl Jam и Soundgarden.

  1. Гитара.

Курт Кобейн, известный своей страстью к гитарам Fender, стал автором идеи создания модели Fender Jag-Stang. Он стремился объединить лучшие черты двух гитар — Jaguar и Mustang, для чего разрезал их фотографии и совместил. Кобейн обсудил свою концепцию с инженером Ларри Бруксу в мастерской Fender, что привело к созданию двух левосторонних прототипов. Один из них музыкант успел опробовать на концертах в Европе в начале 1994 года. После его трагической смерти Кортни Лав подарила этот инструмент гитаристу R.E.M. Питеру Баку. С 1995 года Fender Jag-Stang стал производиться серийно.

По вертикали:

  1. Абердин.

Абердин известен несколькими памятными местами, связанными с Куртом Кобейном. На въезде в город можно увидеть табличку «Come As You Are», которая отсылает к одной из культовых песен группы «Нирвана».

  1. Тоби.

Отношения Тоби Вэйл и Курта Кобейна были непростыми: девушка относилась к музыканту с пренебрежением, считая его просто очередным знакомым. Расставание с ней стало для Кобейна тяжелым испытанием. В ответ на разрыв он написал несколько песен, которые позже вошли в золотой фонд творчества «Нирваны», среди которых «Smells Like Teen Spirit», «Aneurysm», «Drain You» и «Lounge Act».

  1. Лав.

В 1992 году Кортни Лав вышла замуж за Курта Кобейна и приостановила свою музыкальную карьеру в связи с беременностью. Перед этим она подготовила материал для сингла «Beautiful Son», который посвятила своему мужу. В 1993 году, после рождения их ребенка, пара дала свой единственный совместный концерт на благотворительном фестивале «Rock Against Rape».

  1. Рубашка.

Курт Кобейн сделал фланелевые рубашки неотъемлемой частью гранжевой эстетики, что привело к их популярности среди поклонников жанра. В глянцевых изданиях начали появляться статьи, посвященные визуальной эстетике гранжа, а интерес к сиэтлской субкультуре достиг таких масштабов, что его сравнили с расцветом движения хиппи.

  1. Пижама.

24 февраля 1992 года на Гавайях состоялась свадьба Курта Кобейна и Кортни Лав. Жених выбрал для церемонии пижаму, в то время как невеста была одета в платье, которое ранее принадлежало актрисе Фрэнсис Фармер.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.