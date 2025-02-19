ГПК сообщил о резком росте очереди транспорта на границе с Польшей в 3,5 раза

За это же время меньше всего фур пропустили литовские програнслужбы. В «Мядининкае» (белорусский «Каменный Лог») оформили только 10% транспорта от нормы, то есть 53 из 500 авто. В очереди там стоят более 370 фур. Также сотрудниками «Шальчининкая» (в Беларуси «Бенякони») за сутки оформили 51% грузовиков от нормы.