ГПК сообщил о резком росте очереди транспорта на границе с Польшей в 3,5 раза

В Государственном пограничном комитете сообщили, о резком кратном росте очереди на белорусско-польской границе.
Так, 19 февраля всего за одни сутки очередь фур на въезд в Польшу увеличилась в 3,5 раза. По состоянию на 14.00 часов свыше 795 единиц грузового транспорта ожидали выезда в страны Евросоюза. При этом очередь максимально резко в 3,5 раза выросла всего за одни сутки в погранпункте «Козловичи» (сопредельный польский «Кукурыки»).
— За двадцать четыре часа очередь транспорта выросла с 70 до 265 единиц. Его контрольные службы приняли на свою территорию 50% грузовиков, — прокомментировали в ГПК.
За это же время меньше всего фур пропустили литовские програнслужбы. В «Мядининкае» (белорусский «Каменный Лог») оформили только 10% транспорта от нормы, то есть 53 из 500 авто. В очереди там стоят более 370 фур. Также сотрудниками «Шальчининкая» (в Беларуси «Бенякони») за сутки оформили 51% грузовиков от нормы.
Кроме того, въезда в Польшу ожидают более 125 легковых авто, было принято польской стороной только 38% авто от нормы.
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