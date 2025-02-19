Партия «Сердце Молдовы» провела акцию протеста у здания ЦИК

Влах 6 декабря обратилась к спикеру парламента Молдавии Игорю Гросу с призывом провести референдум о нейтральном статусе республики одновременно с парламентскими выборами. Партия также подала документы в Центризбирком, чтобы зарегистрировать инициативную группу по поддержке проведения референдума. Однако во вторник ЦИК Молдавии отказал в ее регистрации.
«Инициативная группа по проведению референдума о международном признании нейтралитета Республики Молдова провела протест у Центральной избирательной комиссии в связи с отказом в организации плебисцита. Участники акции скандировали лозунги и держали плакаты с надписями: “ЦИК, выполняй закон, а не приказы!”, “Запрет референдума — запрет демократии!”, “Нейтралитет — выбор народа!” и другие», — написала Влах в своем блоге.
Лидер партии заявила, что решение ЦИК о блокировке референдума является политически мотивированным и основано на формальных и необоснованных причинах.
«Отказ ЦИК поддержать нашу инициативу ясно показывает, что это учреждение действует в политических интересах. Этот референдум невыгоден власти. В отличие от нас, их не интересуют нейтралитет и мир — их цель вооружать страну, на что они тратят сотни миллионов леев из госбюджета. Не говоря уже о помощи на военные нужды и вооружение, которое они получают из-за границы», — заявила Ирина Влах. Она также отметила, что решение ЦИК будет оспорено в суде, поскольку оно является незаконным.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.