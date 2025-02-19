Партия «Сердце Молдовы» провела акцию протеста у здания ЦИК

«Отказ ЦИК поддержать нашу инициативу ясно показывает, что это учреждение действует в политических интересах. Этот референдум невыгоден власти. В отличие от нас, их не интересуют нейтралитет и мир — их цель вооружать страну, на что они тратят сотни миллионов леев из госбюджета. Не говоря уже о помощи на военные нужды и вооружение, которое они получают из-за границы», — заявила Ирина Влах. Она также отметила, что решение ЦИК будет оспорено в суде, поскольку оно является незаконным.