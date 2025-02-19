Цены на ж/д билеты изменятся с марта в Казахстане

«На пассажирские перевозки, в рамках индексации к инфляции, в разовом порядке с 1 марта будет повышение на 7%. Больше повышения в этом году не будет», — сказал глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов.
Напомним, в феврале прошлого года глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.
Однако позже стало известно, что в Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.