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Цены на ж/д билеты изменятся с марта в Казахстане

Зампред комитета Минтранспорта Нуржан Кельбуганов в СЦК рассказал, будут ли повышаться цены на пассажирские перевозки в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: facebook.com/railways.kz

«На пассажирские перевозки, в рамках индексации к инфляции, в разовом порядке с 1 марта будет повышение на 7%. Больше повышения в этом году не будет», — сказал глава Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов.

Напомним, в феврале прошлого года глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

Однако позже стало известно, что в Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.