Композитору Юрию Антонову исполнилось 80 лет

В 1980 году Юрий Антонов женился на гражданке Югославии Мирославе Бобанович. Возлюбленной удалось уговорить артиста переехать к ней в Загреб, но ненадолго: через несколько месяцев после свадьбы Антонов заскучал по родине и вернулся в СССР. Какое-то время супруги приезжали друг к другу, однако в итоге брак все же распался. В 2020 году телеведущий Борис Корчевников спросил у Антонова, любил ли он свою вторую жену или просто с ее помощью хотел записать в Югославии пластинку, на что тот ответил: «Я женился, потому что женщина мне понравилась. А заодно хотел и пластинку выпустить. А что, одно с другим несовместимо? Я был очень предусмотрительный».