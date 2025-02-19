Аким Астаны анонсировал изменения в стоимости парковки в центре города

Он отметил, что сейчас ведутся работы по передаче предприятия ТОО «Парковочное пространство Астаны» на баланс города.
Будут определенные изменения по стоимости парковки в центре. Мы ведем конкретные переговоры по расторжению. Я надеюсь, что мы сможем это без суда решить. В случае, если коммерческая организация не согласится с нашим решением, то имеет право подать в суд.
Он добавил, что предприниматели не получат больших компенсаций. Им вернут только вложенные средства. Для этого будет проведена оценка инвестиций.