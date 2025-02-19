В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы

Ранее интернет-издание vzglyad.uz сообщило, что в Ташкенте в одной из школ усилили меры безопасности после того, как неизвестный сообщил о возможном минировании образовательного учреждения и пообещал устроить «кровавое побоище».
«На место незамедлительно прибыли наряды Национальной гвардии, ГУВД Ташкента и других силовых структур и правоохранительных ведомств. После проведенной проверки выяснилось, что данные сообщения распространили в школьном чате учащиеся старших классов данной школы. Личности всех причастных установлены», — сообщил представитель Нацгвардии.
По его данным, свои действия подростки объяснили «шуткой». «С данными подростками и их родителями проведена профилактическая беседа. Доследственную проверку проводит ОВД Мирзо-Улугбекского района», — добавили в пресс-службе.