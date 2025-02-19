В Нацгвардии Узбекистана прокомментировали сообщения о минировании школы

ТАШКЕНТ, 19 фев — РИА Новости. Сообщения о минировании одной из школ в Ташкенте оказались «шуткой» ее учащихся, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.