Движение перекрыли на Васильевском острове днем 19 февраля

В Петербурге днем 19 февраля автомобилисты столкнулись с неожиданностью — несколько улиц на Васильевском острове перекрыли. При этом об ограничениях в районе не сообщали. Если быть точнее, то в ГАТИ предупреждали, что перекрытия будут 20 февраля. Тем не менее на «Яндекс Картах» отражается, что Большой проспект В. О., 9-я линия В. О. и Уральская улица недоступны для водителей.