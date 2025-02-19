Движение перекрыли на Васильевском острове днем 19 февраля

В Петербурге днем 19 февраля автомобилисты столкнулись с неожиданностью — несколько улиц на Васильевском острове перекрыли. При этом об ограничениях в районе не сообщали. Если быть точнее, то в ГАТИ предупреждали, что перекрытия будут 20 февраля. Тем не менее на «Яндекс Картах» отражается, что Большой проспект В. О., 9-я линия В. О. и Уральская улица недоступны для водителей.
Часть улиц на Васильевском острове перекрыли для автомобилей. Фото: «Яндекс Карты».
Впрочем, ситуация на дорогах Северной столицы сейчас вполне спокойная. Загруженность магистралей составляет четыре балла, а это лишь на один балл больше, чем обычно в это время в среду. Но радоваться сильно не стоит.
— Ожидается, что пробки в ближайшие два часа останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут шести баллов, — предупредили аналитики.
Кстати, длинные пробки в городе все же есть — на Московском шоссе и КАД.