Качество воды в Куйбышевском районе Самары нормализовалось

В Самаре 18 февраля и в ночь на 19 февраля продолжали промывать сети водоснабжения и брать пробы в Куйбышевском районе и Южном городе после подачи мягкой волжской воды. По полученным данным, ситуация с качеством воды пришла к норме. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«Качество воды в Самарском Заречье нормализовалось. Мониторинги ведутся ежедневно. К бойлеру с водой, предоставленному по просьбе некоторых жителей, никто не подходил», — рассказали в пресс-службе.
Показатель мутности составляет меньше 1 (это ниже норматива 2,6), содержания железа — 0,14 (это означает отсутствие ржавчины) и жесткости — 4,6 (норматив 7). Отмечается, что еще возможны изменения давления и качества холодной воды после подключения новых водоводов. Жителей просят писать об этом в телеграм-канал по телефону +7−917−013−70−07.