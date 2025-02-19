Качество воды в Куйбышевском районе Самары нормализовалось

В Самаре 18 февраля и в ночь на 19 февраля продолжали промывать сети водоснабжения и брать пробы в Куйбышевском районе и Южном городе после подачи мягкой волжской воды. По полученным данным, ситуация с качеством воды пришла к норме. Об этом сообщили в «РКС-Самара».