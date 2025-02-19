Соседнюю с Беларусью Польшу накрыл ядовитый смог — что ждать белорусам

Так как для печей в Польше используют не только уголь, но и угольные отходы, а также мусор, то в воздухе висит коричневая взвесь, состоящая из пыли, тяжелых металлов, соединений серы и азота. Самыми загрязненными городами стали Краков, Познань, Вроцлав и Варшава.