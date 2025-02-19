Соседнюю с Беларусью Польшу накрыл ядовитый смог — что ждать белорусам

Сильные морозы в соседней с Беларусью Польше стали следствием критического загрязнения воздуха выше нормы, передает БелТА.
Ранее мы писали о том, что мороз −40 зафиксирован в соседней с Беларусью Польше.
Так, из-за усиления морозов поляки стали использовать незаконные печи и обогревать свои дома углем. В итоге Польшу накрыл ядовитый смог, что привело к значительному превышению нормы уровня загрязненности воздуха.
Например, 17 февраля в Варшаве и окрестностях зафиксировали многократные превышения норм уровня загрязненности воздуха. И проблема охватывает всю страну. Польские СМИ информируют, что уже с вечера 16 февраля карты измерений качества воздуха стали «светиться красным», в некоторых регионах выпущены предупреждения о резком ухудшении качества воздуха. Наихудшие показатели качества воздуха в Польше фиксирую в Отвоцке, Марках и Зомбках, расположенных вблизи Варшавы.
Так как для печей в Польше используют не только уголь, но и угольные отходы, а также мусор, то в воздухе висит коричневая взвесь, состоящая из пыли, тяжелых металлов, соединений серы и азота. Самыми загрязненными городами стали Краков, Познань, Вроцлав и Варшава.
В свою очередь в Белгидромете сообщили белорусам о состоянии атмосферного воздуха в белорусских городах на 19 февраля. Так, в Минске, 18 февраля и в первой половине дня 19 февраля, максимальная разовая концентрация азота диоксида составляла 0,4 предельно допустимой концентрации (ПДК). Содержание в воздухе азота оксида, углерода оксида, серы диоксида и бензола было по-прежнему существенно ниже нормативов.
В Бресте зафиксировали превышение нормы в 1,2 раза по твердым частицам фракции размером до 10 микрон. А в воздухе Могилева, Новополоцка, Солигорска, на станции фонового мониторинга в Березинском заповеднике, Витебска, Полоцка, Минска и Гомеля среднесуточные показатели варьировались в диапазоне 0,09 — 0,8 ПДК. Среднесуточную концентрацию твердых частиц, фракции размером до 2,5 микрон зафиксировали в Жлобине (0,8 ПДК) и минском микрорайоне Уручье (0,4 ПДК).
При этом синоптики сказали белорусам про возвращение морозов до −16 в Беларуси: «Антициклон начнет управлять погодой».
Также в МЧС сказали о ликвидации прорыва трубопровода в Осиповичах: «Питьевую воду и воду для технических нужд подвезли в автоцистернах».