Историко-культурные, промышленные, экологические. Какие экскурсии по Беларуси в топе у туристов?

Несмотря на то, что аттестованных экскурсоводов становится больше, их по-прежнему не хватает. «Профессия востребована, и на сегодняшний день мы испытываем определенный дефицит по многим направлениям. Увеличивается количество экскурсантов. Если брать этот год, идет активный сезон, полностью расписывается лето. Особым спросом пользуются экскурсии, которые посвящены памятным местам времен Великой Отечественной войны. Около 80% экскурсоводов, которые работают по этому направлению, уже заняты», — отметила Елена Паршуто.