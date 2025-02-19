Историко-культурные, промышленные, экологические. Какие экскурсии по Беларуси в топе у туристов?

«На 70% успех экскурсии зависит от экскурсовода (особенно, если говорить о въездном туризме). От него гости получают первую информацию о стране, нашей культуре, природе», — отметила Елена Паршуто.
Активно путешествуют по стране как иностранцы, так и белорусы. Причем все большую популярность приобретают экологические туры. У туристов из других стран всегда востребованы историко-культурные экскурсии, следом идут промышленные. «Гости хотят познакомиться с белорусскими брендами, как они создаются, увидеть своими глазами, продегустировать. И, конечно, им интересны белорусские традиции — песни, танцы, обычаи, кухня», — рассказала заместитель генерального директора по туризму.
Несмотря на то, что аттестованных экскурсоводов становится больше, их по-прежнему не хватает. «Профессия востребована, и на сегодняшний день мы испытываем определенный дефицит по многим направлениям. Увеличивается количество экскурсантов. Если брать этот год, идет активный сезон, полностью расписывается лето. Особым спросом пользуются экскурсии, которые посвящены памятным местам времен Великой Отечественной войны. Около 80% экскурсоводов, которые работают по этому направлению, уже заняты», — отметила Елена Паршуто.
Также она обратила внимание, что расширяется география туристических направлений. К традиционным маршрутам добавляются небольшие районные города. Чаще стали приезжать мини-группы туристов, чтобы поучаствовать в мастер-классах, пройтись по экотропам.