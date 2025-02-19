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Новая школа в Серебряном берегу в Омске получила официальный номер

В Омске обсудили организационные моменты, касающиеся долгожданной школы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омском горсовете приняли постановление о создании новой школы № 155. Именно этот номер получит строящаяся школа в микрорайоне Серебряный берег.

Основные работы, связанные с возведением фундамента и стен, перекрытиями и несущими конструкциями на объекте завершены. Сейчас рабочие заняты прокладкой внутренних коммуникаций: систем отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, а также выравнивают стены и полы. Руководство города на днях побывало на стройплощадке.

«Должен сказать, что темпы работ хорошие. Переговорили по текущим делам. Есть ряд проблем, к решению которых сейчас подключится администрация города, чтобы поддержать максимальный темп строительства. Также уже сейчас надо ввести работу по оснащению этой школы», — отметил Сергей Шелест.

На объекте в среднем работают около 80 человек. С началом отделочных работ количество рабочих будет увеличено. В марте в Омском горсовете рассмотрят вопросы укомплектования школы и назначат руководителя образовательного учреждения.

Добавим, что школа № 155 получит просторные и современные кабинеты и лаборатории. В школе появится современная модульная библиотека, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, хореографический и тренажерный залы.

Ранее мы рассказывали, что студентка Омского ГАУ завоевала бронзу на чемпионате по полиатлону РССС.