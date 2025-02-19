Новая школа в Серебряном берегу в Омске получила официальный номер

«Должен сказать, что темпы работ хорошие. Переговорили по текущим делам. Есть ряд проблем, к решению которых сейчас подключится администрация города, чтобы поддержать максимальный темп строительства. Также уже сейчас надо ввести работу по оснащению этой школы», — отметил Сергей Шелест.