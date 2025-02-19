Заторы в районе Северного обхода Ростова осложнили проезд транспорта

Сегодня, 19 февраля, осложнился проезд на участке Северного обхода Ростова-на-Дону. По словам очевидцев, некоторое время в районе села Большие Салы на проезжей части сохранялась пятикилометровая пробка, потом ситуация немного стабилизировалась.
Судя по интернет-картам, сейчас в указанном районе еще сохраняются некоторые сложности с проездом. Предположительно, водителям пришлось замедлится в пути из-за ДТП. Соответствующий знак все еще отмечен на карте.
Также помехой для движения машин оказались работы на кольцевой дороге. Сейчас транспорт стоит на выезде из донской столицы в сторону Северного обхода. В этом случае протяженность затора составляет около 2 км.
Напомним, утром серьезный затор отмечался на выезде из Батайска.