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Заторы в районе Северного обхода Ростова осложнили проезд транспорта

Очевидцы сообщили о пробке на Северном обходе Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 февраля, осложнился проезд на участке Северного обхода Ростова-на-Дону. По словам очевидцев, некоторое время в районе села Большие Салы на проезжей части сохранялась пятикилометровая пробка, потом ситуация немного стабилизировалась.

Судя по интернет-картам, сейчас в указанном районе еще сохраняются некоторые сложности с проездом. Предположительно, водителям пришлось замедлится в пути из-за ДТП. Соответствующий знак все еще отмечен на карте.

Также помехой для движения машин оказались работы на кольцевой дороге. Сейчас транспорт стоит на выезде из донской столицы в сторону Северного обхода. В этом случае протяженность затора составляет около 2 км.

Напомним, утром серьезный затор отмечался на выезде из Батайска.