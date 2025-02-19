В Солигорске гость из-за женщины избил сковородкой ее сожителя

«Разборки» со сковородкой произошли в квартире 63-летнего солигорчанина. Пенсионер выпивал в компании сожительницы и 50-летнего знакомого. В какой-то момент, когда хозяин дома поссорился с сожительницей, гость схватился за сковородку и жестоко его избил.