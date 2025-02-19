Семейный капитал, льготы. Что в Беларуси предусмотрено для многодетных семей?

Семейный капитал
Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (а также при усыновлении и удочерении) третьего или последующего ребенка.
С 1 января 2025 года размер семейного капитала равен Br33 275. В таком размере семейный капитал будет назначаться с 1 января по 31 декабря 2025 года.
Льготы, материальная помощь
Многодетные семьи имеют право на льготный кредит для строительства жилья. При этом они могут погасить часть кредита средствами семейного капитала. Среди пенсионных льгот — возможность матери пяти и более детей уйти на пенсию в 50 лет (при условии, что наработан стаж 15 лет).
Многодетным семьям независимо от дохода в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» для помощи в подготовке к учебному году на каждого ребенка выплачивается единовременная материальная помощь — 30% бюджета прожиточного минимума.
Дополнительные выходные
Многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 16 лет, имеют право на дополнительный выходной в неделю. При этом соответствующий день оплачивается работодателем. По согласованию с нанимателем этот выходной день может быть также заменен на сокращение рабочего времени на один час в день.