Семейный капитал, льготы. Что в Беларуси предусмотрено для многодетных семей?

Многодетные семьи, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 16 лет, имеют право на дополнительный выходной в неделю. При этом соответствующий день оплачивается работодателем. По согласованию с нанимателем этот выходной день может быть также заменен на сокращение рабочего времени на один час в день.