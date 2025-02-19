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Аист благополучно зимует в Нижегородской области

Как сообщили в Минлесхозе Нижегородской области, специалисты продолжают внимательное наблюдение за аистом, зимующим в г. Перевоз на реке Пьяна.

«Здоров и бодр!» — заверяют эксперты.

Оснований для изъятия птицы из естественной среды обитания нет.

В случае же, если аист окажется в бедственном положении, помощь ему готовы оказать квалифицированные орнитологи.

Напомним, ранее тигренка из Нижнего Новгорода с травмами доставили в хоспис.

До этого бывшие владельцы привозили тигрицу в нижегородский зоопарк. Но возможности содержания животного там не нашлось. Кстати, дорогу в Ленинградскую область — порядка 2,5 тыс. км — тигренок перенес хорошо.

Напомним также, что травмированная косуля пришла за помощью к самарским железнодорожникам.

Лесного жителя приютили местные железнодорожники. Они вызвали егеря национального парка, а также специалистов Минприроды Самарской области.

флора и фауна