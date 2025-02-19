Аист благополучно зимует в Нижегородской области

«Здоров и бодр!» — заверяют эксперты.
Оснований для изъятия птицы из естественной среды обитания нет.
В случае же, если аист окажется в бедственном положении, помощь ему готовы оказать квалифицированные орнитологи.
Напомним, ранее тигренка из Нижнего Новгорода с травмами доставили в хоспис.
До этого бывшие владельцы привозили тигрицу в нижегородский зоопарк. Но возможности содержания животного там не нашлось. Кстати, дорогу в Ленинградскую область — порядка 2,5 тыс. км — тигренок перенес хорошо.
Напомним также, что травмированная косуля пришла за помощью к самарским железнодорожникам.
Лесного жителя приютили местные железнодорожники. Они вызвали егеря национального парка, а также специалистов Минприроды Самарской области.