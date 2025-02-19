В Уфе назвали причину высадки всех пассажиров автобуса № 39 в час пик

Во время движения по гористой местности на направляющих фиксаторах двери образовалась наледь, вызванная снегом, который попал с обуви пассажиров. При отрицательных температурах этот снег быстро превратился в лёд, что затруднило или вовсе лишило водителя возможности открыть двери автобуса и продолжить движение.