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В Уфе назвали причину высадки всех пассажиров автобуса № 39 в час пик

Власти Уфы прокомментировали сообщение в соцсетях о том, что переполненный автобус № 39 не смог заехать в гору на Уфимском шоссе и высадил пассажиров, которым пришлось идти до следующей остановки пешком.

Источник: Башинформ

По данным управления транспорта и связи администрации Уфы, 13 февраля в условиях низких температур и сильного снегопада на маршруте № 39 произошел инцидент, связанный с технической неисправностью автобуса.

Во время движения по гористой местности на направляющих фиксаторах двери образовалась наледь, вызванная снегом, который попал с обуви пассажиров. При отрицательных температурах этот снег быстро превратился в лёд, что затруднило или вовсе лишило водителя возможности открыть двери автобуса и продолжить движение.