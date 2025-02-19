Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Мизулина осталась под впечатлением от Новосибирска

Глава Лиги безопасного интернета пообещала приехать ещё раз.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о своих впечатлениях от Новосибирска. Эмоциями от поездки она поделилась в социальных сетях. Накануне общественного деятеля засняли вместе с певцом SHAMAN в одном из заведений города.

— Я действительно в Новосибирске. Город мне очень понравился. Я под большим впечатлением от центра Сибирского федерального округа. Я знаю, что многие ждут встречу. Обязательно приеду в этом году. Всех люблю, — написала она в своих социальных сетях.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Екатерина Мизулина интересуется у подписчиков, где вкусный кофе в Новосибирске. Глава Лиги безопасного интернета намекает, что скоро будет в городе.