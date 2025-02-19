Екатерина Мизулина осталась под впечатлением от Новосибирска

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о своих впечатлениях от Новосибирска. Эмоциями от поездки она поделилась в социальных сетях. Накануне общественного деятеля засняли вместе с певцом SHAMAN в одном из заведений города.
— Я действительно в Новосибирске. Город мне очень понравился. Я под большим впечатлением от центра Сибирского федерального округа. Я знаю, что многие ждут встречу. Обязательно приеду в этом году. Всех люблю, — написала она в своих социальных сетях.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Екатерина Мизулина интересуется у подписчиков, где вкусный кофе в Новосибирске. Глава Лиги безопасного интернета намекает, что скоро будет в городе.