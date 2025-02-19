Белэнерго предупредил белорусов о новом мошенничестве под видом «Энергосбыта»

Мошенничество набирает обороты на Витебщине, о чем сообщают в «Витебскэнерго». Новая обманная схема заключается в том, что мошенники в мессенджере под видом сотрудников «Энергосбыта», говорят о необходимости будто бы привязать номер счетчика абонента к номеру телефона. Аферисты присылают в мессенджере фишинговую ссылку, и когда человек переходит по ней, то теряет доступ к личной информации на мобильном устройстве.