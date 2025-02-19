Белэнерго предупредил белорусов о новом мошенничестве под видом «Энергосбыта»

Белорусов предупредили о новом мошенничестве под видом «Энергосбыта», сообщили в Белэнерго.
Мошенничество набирает обороты на Витебщине, о чем сообщают в «Витебскэнерго». Новая обманная схема заключается в том, что мошенники в мессенджере под видом сотрудников «Энергосбыта», говорят о необходимости будто бы привязать номер счетчика абонента к номеру телефона. Аферисты присылают в мессенджере фишинговую ссылку, и когда человек переходит по ней, то теряет доступ к личной информации на мобильном устройстве.
В Белэнерго подчеркнули, что сотрудники энергоснабжающих организаций не связываются с гражданами в мессенджерах, не направляют абонентам ссылок для решения вопросов, не требуют что-то осуществить через сторонние ресурсы.
Тем временем Госпогранкомитет заявил о резком росте очереди фур на выезд в Польшу: «Очередь за одни сутки выросла в 3,5 раза».
И мы писали, что МАРТ сообщил о нарушениях в работе Wildberries в Беларуси. Еще МАРТ сообщил, что более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года.