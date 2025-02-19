Прокурор Екатеринбурга погасила спор защитников березовой рощи и мэрии

Участок земли в березовой роще Екатеринбурга должен научить жителей города балансировать и учитывать интересы друг друга. Об этом заявила прокурор города Светлана Кузнецова.
Она напомнила, что сейчас земля в собственности у застройщика и его права защищает Конституция РФ.
«Есть Конституция РФ, которая защищает собственность. И я уверена, что те представители, которые позволили себе прямые оскорбления в адрес участников встречи, на свою частную собственность не пустят никого. На сегодняшний день именно этот участок земли должен научить людей балансировать и учитывать интересы друг друга», — отметила она.
Кузнецова согласилась с тем, что решение суда не обойти и само решение — оставить под парк 16 га — является компромиссным. Глава города Алексей Орлов добавил, что нужно учитывать мнения всех и каждого, но в строгом соответствии с законом. «В роще мы обязательно побываем. Но после суда», — подчеркнул он.
Напомним, 11 февраля между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. Представитель застройщика — СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Сам участок был выкуплен у «ДОМ.РФ». Мэрия не могла повлиять на планы девелопера, поскольку суды различных уровней принимали сторону девелопера.
Впоследствии глава города Алексей Орлов, комментируя конфликт пояснил, что компания планировала застроить 25 га земли, но в итоге мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.
12 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга ввел обеспечительные меры, включающие запрет на вырубку березовой рощи в районе Академический. С ходатайством о запрете в суд обратились местные жители, которые пытаются добиться охранного статуса для всей территории лесопарка. При этом застройщик планирует в будущем взыскать ущерб за поврежденный забор и простой техники.
Напомним, сегодня жители Академического встречаются с мэром Алексеем Орловым. ЕАН писал, что ранее лидер протеста Каракоз сформулировал требования к главе Екатеринбурга, некоторые из которых носят откровенно политический характер. Сам Каракоз, напомним, давно имеет отношение к политике.