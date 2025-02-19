Прокурор Екатеринбурга погасила спор защитников березовой рощи и мэрии

Кузнецова согласилась с тем, что решение суда не обойти и само решение — оставить под парк 16 га — является компромиссным. Глава города Алексей Орлов добавил, что нужно учитывать мнения всех и каждого, но в строгом соответствии с законом. «В роще мы обязательно побываем. Но после суда», — подчеркнул он.