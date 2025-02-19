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В Перми планируют создать места для десятков тысяч захоронений

Для этого необходимо установить санитарно-защитные зоны.

Места для десятков тысяч захоронений планируют создать в Перми, сообщает Business-Class.

Как рассказывает издание, новые места хотят выделить сразу на нескольких кладбищах и территориях города. Работу планируют провести в 2025 году. В частности, работы ведутся в Закамске и Кислотных дачах, где хотят добавить около двух тысяч мест, а также на кладбище «Заозерском» где освободят пространство для восьми тысяч захоронений.

Начальник департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев рассказал на заседании пермской гордумы, что расширение санитарно-защитной зоны планируют и на Северном кладбище. Новые территории для захоронения также хотят создать в Мотовилихинском лесничестве. В нём администрация Перми планирует разместить 56 тысяч мест. Для предпроектных работ в бюджете города заложено 7,5 миллиона рублей.

По данным Business-Class, сейчас резерв мест в Перми составляет пять тысяч, включая 1,2 тысячи мест в почётных и воинских кварталах.

Во время заседания думы также обсуждались вопросы об организации 28 тысяч новых мест на Северном кладбище (их должны были сделать до конца 2024 года) и причины изменения подхода к организации кладбищ в Верхней Курье и Мотовилихинском лесничестве. Администрация Перми пообещала направить информацию по этим темам в думу.