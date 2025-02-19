В Перми планируют создать места для десятков тысяч захоронений

Как рассказывает издание, новые места хотят выделить сразу на нескольких кладбищах и территориях города. Работу планируют провести в 2025 году. В частности, работы ведутся в Закамске и Кислотных дачах, где хотят добавить около двух тысяч мест, а также на кладбище «Заозерском» где освободят пространство для восьми тысяч захоронений.