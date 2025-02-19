Глава СК потребовал проверить информацию о конфликте с участием полицейского

В Ростовской области следователи начали процессуальную проверку возможного противоправного поведения полицейского. Детали ситуации потребовал доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — сообщают в пресс-службе федерального СК.
Разбирательства начали после публикаций в соцмедиа. По неподтвержденным данным, правоохранитель «в состоянии опьянения применил насилие в отношении работников ночного клуба».
Добавим, ранее в МВД сообщили о проверке конфликта, произошедшего 1 февраля в ростовском караоке. Идет ли речь об одном и том же инциденте, неизвестно.