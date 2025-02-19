ЕГЭ для родителей напишут 28 февраля в Волгоградской области

Организует госэкзамен для родителей Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Все будет также, как и у выпускников. Главная цель — показать родителям процедуру ЕГЭ от начала до финала, чтобы после они смогли психологически подготовить детей к предстоящим испытаниям.