ЕГЭ для родителей напишут 28 февраля в Волгоградской области

Взрослые волгоградцы, которые уже давно не сидели за партой, могут попробовать сдать ЕГЭ по математике базового уровня. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 28 февраля уже в девятый раз. Сдавать экзамен будут взрослые в разных городах и районах Волгоградской области.
Организует госэкзамен для родителей Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Все будет также, как и у выпускников. Главная цель — показать родителям процедуру ЕГЭ от начала до финала, чтобы после они смогли психологически подготовить детей к предстоящим испытаниям.