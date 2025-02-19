14 обманутых дольщиков в Омске получили компенсационные выплаты от государства

В Омской области 14 обманутых дольщиков получили единовременные выплаты из регионального бюджета, сообщили в министерстве строительства Омской области. Средства выделяются омичам, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.
По данным ведомства, на данный момент еще 20 человек из числа обманутых дольщиков имеют право на такую поддержку. Средства в регионе будут выплачиваться до 1 июля 2025 года. Для получения выплаты дольщик должен собрать пакет документов, а также быть включенным в реестр пострадавших граждан. Государственная инспекция строительного надзора (Госстройнадзор) регулярно обновляет реестр дольщиков, имеющих право на меры государственной поддержки.
В настоящий момент в Омске решаются вопросы долгостроев. Судьба объектов находится на контроле у органов исполнительной власти, а также надзорных органов. В некоторых случаях застройщики привлекаются к ответственности, а их активы реализуются для погашения долгов перед пострадавшими омичами.
Министерство строительства Омской области напоминает, что для включения в реестр пострадавших граждан необходимо обратиться в соответствующие органы с документами, подтверждающими участие в долевом строительстве, и заявить о своем праве на получение компенсации. Размер выплаты зависит от площади приобретаемого жилья и может составлять до нескольких миллионов рублей. В данный момент действенной мерой остается введение практики «заморозки» счетов застройщиков (эскроу-счета) до момента приемки объекта.
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