14 обманутых дольщиков в Омске получили компенсационные выплаты от государства

По данным ведомства, на данный момент еще 20 человек из числа обманутых дольщиков имеют право на такую поддержку. Средства в регионе будут выплачиваться до 1 июля 2025 года. Для получения выплаты дольщик должен собрать пакет документов, а также быть включенным в реестр пострадавших граждан. Государственная инспекция строительного надзора (Госстройнадзор) регулярно обновляет реестр дольщиков, имеющих право на меры государственной поддержки.