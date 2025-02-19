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В Ростове задержали заместителя начальника отдела МВД на водном транспорте

Еще одного полицейского задержали в Ростовской области, возбуждено дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали заместителя начальника линейного отдела МВД России — начальника следственной группы ростовского ЛО МВД России на водном транспорте. Об этом со ссылкой на УФСБ сообщает агентство ТАСС.

Предварительно, правоохранителя заподозрили в получении 1,3 млн рублей взятки от представителей коммерческой организации. Подкуп якобы передали в феврале 2025 года за решение об отказе в возбуждении уголовного дела после процессуальной проверки.

Сообщается, что полицейского задержали после получения денег. Сейчас возбуждено дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Работают следователи.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону за мошенничество осудили бывшего начальника отдела УКОН ГУ МВД по Ростовской области.