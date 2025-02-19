«Воду хлорируют и проверяют на качество». 16 тысяч белорусов оставались без воды 19 февраля из-за крупного прорыва трубопровода

После в МЧС подробнее рассказали о ликвидации прорыва трубопровода, сообщая, что на месте работали 8 единиц техники и 14 человек водоканала, две аварийные бригады, два экскаватора. От МЧС были задействованы две автоцистерны, которые занимались подвозом технической воды на объекты города.