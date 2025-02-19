«Воду хлорируют и проверяют на качество». 16 тысяч белорусов оставались без воды 19 февраля из-за крупного прорыва трубопровода

В Осиповичах 16 тысяч белорусов оставались без воды 19 февраля из-за крупного прорыва трубопровода. Подробности рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Так, прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в Осиповичах ночью. Сообщение о крупной аварии на сетях водоканала поступило в 01.50 от диспетчера Осиповичского отделения филиала «Бобруйскводоканал».
«Комсомолка» писала, что из-за прорыва 16 000 человек остались без воды из-за прорыва трубопровода. Горожан об отсутствии холодной воды оперативно проинформировали через смс-рассылку, оперативно организовали подвоз питьевой и технической воды. При этом, к счастью, отопление в городе нарушено не было.
Чтобы провести ремонтные работы аварийная бригада Осиповичского отделения филиала «Бобруйскводоканала» остановила подачу воды на водозаборах «Южный» и «Северный», обслуживающих 16 тысяч потребителей и 78 объектов экономики города.
После в МЧС подробнее рассказали о ликвидации прорыва трубопровода, сообщая, что на месте работали 8 единиц техники и 14 человек водоканала, две аварийные бригады, два экскаватора. От МЧС были задействованы две автоцистерны, которые занимались подвозом технической воды на объекты города.
После обеда 19 февраля водоснабжение потребителей в Осиповичах восстановили. При этом в течение дня поступающую вновь в городской трубопровод воду будут хлорировать, а также проведут забор проб воды для контроля качества.
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