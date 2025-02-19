Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

Вместе с президентом почтить память Собчака пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Сбербанка» Герман Греф, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и другие.
Также на мероприятии присутствовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак со своим сыном Платоном.
Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга — сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.