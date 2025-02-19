Верховный суд: несколько десятков тысяч приговоров могут пересмотреть в Беларуси

В Верховном суде сообщили, что в Беларуси могут быть пересмотрены несколько десятков тысяч приговоров, передает БелТА.
По словам первого заместителя председателя Верховного Суда Валерия Калинковича, подписанный президентом закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности комплексно совершенствует уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Документ пересмотрел санкции 97 составов преступлений, из которых 65 составов дополнили альтернативными более мягкими видами наказаний. Еще 32 состава изменили в части размера наказаний.
— Несколько десятков положений прямо предусматривают смягчение уголовно-правовых санкций за ряд различных преступлений, — пояснил судья.
И добавил, что подобного рода поправки, улучшающие положение лица, совершившего преступление, имеют обратную силу. И распространяются и на случаи, когда соответствующее преступление совершено до вступления более мягкого уголовного закона в силу. Таким образом положения обновленного законодательства будут применяться судами не только при рассмотрении текущих дел, но и прежних приговоров.
— В силу закона будут подлежать пересмотру несколько десятков тысяч приговоров, постановленных до вступления этого закона в силу в рамках старых уголовно-правовых санкций, — уточнил Калинкович.
И мы писали, что МАРТ сообщил о нарушениях в работе Wildberries в Беларуси. Еще МАРТ сообщил, что более 100 жалоб поступили на Wildberries с начала 2025 года.