Верховный суд: несколько десятков тысяч приговоров могут пересмотреть в Беларуси

И добавил, что подобного рода поправки, улучшающие положение лица, совершившего преступление, имеют обратную силу. И распространяются и на случаи, когда соответствующее преступление совершено до вступления более мягкого уголовного закона в силу. Таким образом положения обновленного законодательства будут применяться судами не только при рассмотрении текущих дел, но и прежних приговоров.