В Ленобласти обновят мемориальный комплекс «Дорога жизни»

Напомним, что комплекс начал формироваться в шестидесятые годы вдоль исторической трассы, связывающей город с Большой землей, — 44 километра сухопутной Дороги жизни начинаются на Рябовском шоссе, тянутся через Всеволожск и заканчиваются у Осиновецкого маяка. Каждый километр отмечен памятным столбом, на обочине трассы — мемориалы, знаки, памятники, кладбища. Кончается сухопутная часть Дороги жизни на берегу Ладоги памятником «Разорванное кольцо». Чтобы осмотреть весь комплекс, туристам понадобится несколько дней. Некоторые из них не так просто найти — например, частный музей «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова во Всеволожске расположен в нескольких ангарах с военной техникой, а «Штаб автомобилистов .Дороги жизни.» в деревне Коккорево — в бывшей школе, где размещался командный пункт, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101 (ВАД-101) и главный узел связи, обслуживавший ледовую трассу. В этой деревне еще несколько лет назад не было нормального дорожного покрытия, а воду до сих пор привозят из других мест. Поэтому за два года предстоит сделать очень и очень много. Что этот проект значит для города?