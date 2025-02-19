В Ленобласти обновят мемориальный комплекс «Дорога жизни»

Напомним, что комплекс начал формироваться в шестидесятые годы вдоль исторической трассы, связывающей город с Большой землей, — 44 километра сухопутной Дороги жизни начинаются на Рябовском шоссе, тянутся через Всеволожск и заканчиваются у Осиновецкого маяка. Каждый километр отмечен памятным столбом, на обочине трассы — мемориалы, знаки, памятники, кладбища. Кончается сухопутная часть Дороги жизни на берегу Ладоги памятником «Разорванное кольцо». Чтобы осмотреть весь комплекс, туристам понадобится несколько дней. Некоторые из них не так просто найти — например, частный музей «Битва за Ленинград» имени З. Г. Колобанова во Всеволожске расположен в нескольких ангарах с военной техникой, а «Штаб автомобилистов .Дороги жизни.» в деревне Коккорево — в бывшей школе, где размещался командный пункт, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101 (ВАД-101) и главный узел связи, обслуживавший ледовую трассу. В этой деревне еще несколько лет назад не было нормального дорожного покрытия, а воду до сих пор привозят из других мест. Поэтому за два года предстоит сделать очень и очень много. Что этот проект значит для города?
Прежде всего — сохранение памяти о важнейшей странице биографии нашей страны. Писать о Дороге жизни сложно, потому что помимо фактов есть то, что всегда остается «за кадром». Об этом знают все, кто родился в этом городе, — люди, прошедшие блокаду в Ленинграде, неохотно рассказывают о пережитом времени даже самым близким. Стандартными фразами не описать все ужасы Великой Отечественной войны. С годами уходят те, кто жил тогда, но память не должна изменять тем, кто остался.
Факты о блокаде Ленинграда и Дороге жизни.
- В 1941 году в кольце блокады оказались 2,5 миллиона жителей и 340 тысяч человек, проживавших в пригородах. Многие не хотели уезжать, так как не понимали реальной ситуации на фронте. За все время из города было вывезено 1,376 миллиона ленинградцев (порядка 0,8 миллиона — через Ладогу). По разным оценкам, умерло во время блокады от 0,6 до 1,5 миллиона человек. От бомбежек погибло не более трех процентов — остальные умерли от голода. Но жизнь не покидала город — за годы блокады в Ленинграде родилось 98 тысяч детей.
- В первую блокадную зиму температура опускалась до аномальных 51 градуса (на Ладоге) и 32 (в Ленинграде), а первые морозы пришли очень рано, что позволило открыть трассу уже 22 ноября 1941 года. В сентябре в городе оставалось запасов немногим больше чем на месяц.
- По Дороге жизни в город привозили продовольствие, из города на Большую землю — людей и военную технику, которую выпускали заводы Ленинграда.
- Каждая четвертая из 4000 машин переправы провалилась под лед. При этом ехать по трассе нужно было с определенной скоростью и интервалом — чтобы не создавать колебания подводных вод. Водителям рекомендовали стоять на подножках, чтобы в случае попадания снаряда успеть спрыгнуть и не уйти под лед вместе с автомобилем.
- Очень быстро на Дороге жизни было построено два порта — в Осиновце и Кобоне, одновременно к причалам могли швартоваться до 80 судов.
- В 1942 году по дну Ладоги был проложен высоковольтный электрический кабель, который позволил поставлять в Ленинград электроэнергию с Волховской ГЭС. Кроме электрических кабелей по дну Ладожского озера также были протянуты кабель телефонной связи и топливный трубопровод. Прокладка электропроводов заняла 48 суток и была завершена 5 ноября. После полного снятия блокады Ленинграда «кабель жизни» был демонтирован и использован при ремонте городских линий. Большая часть кабеля была использована под Невским проспектом.
- С 1943 по 1944 год на льду Ладоги работала также временная железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург, названная «Дорогой победы». В некоторых участках она пролегала в трех-четырех километрах от немецких позиций. В 1943 году в ходе операции «Искра» блокада была прервана, а строительство железной дороги по Ладоге прекращено. Вместо нее начали строить путь по освобожденному побережью Ладоги от станции Поляны до станции Шлиссельбург.
- Помимо основной трассы по Ладоге, существовала малая Дорога жизни — через Финский залив от Лисьего Носа или Горской через Кронштадт до Ораниенбаума.
- Ледовая трасса прекратила действовать 31 марта 1943 года, однако водная Дорога жизни действовала еще всю навигацию 1943 года.
- Окончание блокады Ленинграда ознаменовал праздничный салют 27 января 1944 года — единственный салют, проведенный в годы войны не в Москве. Общие потери Ленинградского и Волховского фронтов с 1941 по 1944 год составили более 1 миллиона человек.