В Нижегородской области беременные студентки получат по 100 тысяч рублей

«Беременные студентки, обучающиеся в российских учреждениях среднего профессионального и высшего образования, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в региональном правительстве.
Выплату в 100 тысяч рублей можно оформить в управлении соцзащиты населения по месту жительства уже сегодня. В ближайшее время появится возможность подачи заявления через МФЦ и на региональном портале «Госуслуги».
В рамках нацпроекта «Семья» в Нижегородской области предусмотрена также выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении с 1 января 2025 года третьего и последующих детей в молодой семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет. Также важно, чтобы оба родителя имели прописку на территории региона.
Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в 2025 году в регионе в рамках «демографического меню» будут внедрены еще четыре новых решения. Среди них — пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременная выплата для беременных, обучающихся очно, проект «Социальная няня» для многодетных и студенческих семей и помощь в подготовке к ЭКО. Общий объем финансирования такой поддержки составит более 1,5 млрд рублей за три года.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025−2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области. Глава региона представил программу достижения демографической устойчивости «ОСНОВА — нижегородский проект жизни». Проектом предусмотрено увеличение за счет регионального бюджета размера материнского капитала до одного миллиона рублей за первого ребёнка, а также за второго, третьего, четвёртого и последующих детей, рожденных после 1 июля 2025 года. Эти выплаты будут называться «Основа».