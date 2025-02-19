В Нижегородской области беременные студентки получат по 100 тысяч рублей

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в 2025 году в регионе в рамках «демографического меню» будут внедрены еще четыре новых решения. Среди них — пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременная выплата для беременных, обучающихся очно, проект «Социальная няня» для многодетных и студенческих семей и помощь в подготовке к ЭКО. Общий объем финансирования такой поддержки составит более 1,5 млрд рублей за три года.