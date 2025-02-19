В 107 квартирах в Ростове заменили окна, поврежденные после падения БПЛА

— Завершат работы во всех квартирах, с владельцами которых удалось выйти на связь. Это 107 квартир. В оставшихся шести квартирах никто не проживает. Как только собственники предоставят доступ в помещения, работы будут выполнены и в них, — уточнил Александр Скрябин.