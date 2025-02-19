В 107 квартирах в Ростове заменили окна, поврежденные после падения БПЛА

Сегодня, 19 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону полностью завершат работы по замене стекол и окон, поврежденных от обломков БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Завершат работы во всех квартирах, с владельцами которых удалось выйти на связь. Это 107 квартир. В оставшихся шести квартирах никто не проживает. Как только собственники предоставят доступ в помещения, работы будут выполнены и в них, — уточнил Александр Скрябин.
Также, по словам чиновника, сейчас продолжается прием документов на выплату единовременной материальной помощи. В районной администрации к этому моменту приняли еще 46 заявлений на 104 человека.
Ранее стало известно, что материальную помощь из резервного фонда уже направили 38 ростовчанам. Напомним, в ночь на 8 февраля 2025 года после падения БПЛА в Первомайском районе донской столицы было повреждено остекление 14-ти жилых домов.